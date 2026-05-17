Bakan Fidan ile İranlı mevkidaşı Arakçi, telefonda son gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre; Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, müzakere sürecindeki son durumu ele aldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İran'a yönelik yeni bir tehdit açıklamasında bulunmuştu. Trump, İran'a "çok hızlı" hareket etmeleri çağrısında bulunurken aksi takdirde "onlar"dan geriye bir şey kalmayacağını söylemişti. TruthSocial hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

“İran için saat işliyor ve hızlı hareket etmeleri gerekiyor, HEM DE ÇOK HIZLI, yoksa geriye onlardan hiçbir şey kalmayacak. ZAMAN DARALIYOR! Başkan DJT”