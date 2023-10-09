Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile İsrail-Filistin çatışmasını görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile İsrail-Filistin çatışmasını görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmaların üçüncü gününde İsrail, Gazze’yi tam ablukaya almaya hazırlanıyor. İsrail ordusu, Gazze çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını duyururken, Tel Aviv yönetiminin Savunma Bakanı Savunma Bakanı Yoav Gallant elektriğin kesileceğini, yiyecek ve yakıt girişinin engelleneceğini söyledi.
Gerçekleşen 500’den fazla saldırıda 493 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail basınında ise çatışmalarda 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtildi.