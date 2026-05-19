Bakan Fidan, İran-ABD müzakerelerine ilişkin Katar, Ürdün ve ABD’li yetkililerle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde gelinen son duruma ilişkin Katar, Ürdün ve ABD’li yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

  • 19.05.2026 00:24
  • Giriş: 19.05.2026 00:24
  • Güncelleme: 19.05.2026 00:26
Kaynak: ANKA
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısı gündemdeki yerini korurken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde gelinen son duruma ilişkin Katar, Ürdün ve ABD’li yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve ABD’li müzakereciler ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde gelinen son durumun ele alındığı bildirildi.

