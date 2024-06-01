Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü. Görüşmede; Gazze'deki son durum ele alındı.
Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü. Görüşmede; Gazze'deki son durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze’deki son durum değerlendirildi.