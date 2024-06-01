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Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü. Görüşmede; Gazze'deki son durum ele alındı.

Güncel
  • 01.06.2024 21:25
  • Giriş: 01.06.2024 21:25
  • Güncelleme: 01.06.2024 21:27
Kaynak: ANKA
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü
FOTOĞRAF: ANKA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü. Görüşmede; Gazze'deki son durum ele alındı. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze’deki son durum değerlendirildi.

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