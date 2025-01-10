Bakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan ile Albares arasındaki görüşmede Suriye’de istikrar ve barışın tesisi için uluslararası destek sağlanmasının önemine değinildi. İnsani çalışmalar ile ülkenin yeniden imarına yönelik atabilecek adımlar ele alındı. Görüşmede ayrıca Gazze’deki son durum değerlendirildi.