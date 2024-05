Bakan Fidan: İsrail'e karşı uluslararası baskı artırılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılması gerektiğini belirterek, "Yoksa hem bölge, hem İsrail halkı, hem dünya için Netanyahu hükümetinin güvenlik sorunu haline geldiğini görüyoruz. Bunun için uluslararası toplum birbirine yardımcı olmalı. Bu çağımızın güvenlik sorunu haline dönüşen bu sorunu bir an önce durdurmamız gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bakanlıkta bir araya geldi. Fidan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Schallenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, ticaret ve yatırımların karşılıklı iş birliği konusunda önemli bir boyutu teşkil ettiğini belirterek, "Ticaretimiz geçtiğimiz yıl 4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Hedefimiz bu yıl inşallah 5 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır. Değerli meslektaşımla bu hedefe ulaşmak için atabileceğimiz ilave adımları da istişare ettik. Terörle mücadelede uluslararası iş birliği ve ortak iradenin şart olduğunu, Avusturya'dan terörle mücadelemize daha yakın ve daha fazla iş birliği beklentimizi aktardık. Terör örgütleri ve iltisaklı yapıların faaliyetlerinin Avusturya'nın kamu güvenliğine karşı taşıdığı risklere dikkat çektik. Yakın coğrafyamızdaki istikrarsızlıklar ve krizler, düzensiz göçü tetiklemektedir. Türkiye olarak düzensiz göçte ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele edilmesi için adillik ve sorumlu paylaşım gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Fidan, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de istişare ettiklerini belirterek, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin katılım müzakereleri başta olmak üzere her alanda geliştirilmesi ve daha sağlam bir zemine oturtulması gerektiğinin altını çizdiklerini kaydetti.

'İSRAİL'İN BARIŞA KATKI VERMESİ MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR'

Fidan, Gazze konusunda karşılıklı olarak fikirlerini aktardıklarını söyleyerek, "Bugün tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık tarihine yeni bir kara leke ekleniyor. Uluslararası hukuk ve insan hakları İsrail tarafından ayaklar altına alındı. Geçtiğimiz hafta Hamas ateşkese 'evet' demesine rağmen İsrail'in Refah'a işgale yönelmesi sonucunda diplomatik çabalar bir kez daha başarısız olmuş gözüküyor. İsrail'i yöneten ırkçı ve yayılmacı zihniyetin, bölgesel barış ve huzura katkı vermesi mümkün gözükmüyor. Türkiye olarak en başından beri Filistin devletinin tanınması, iki devletin çözüme odaklanması gerektiğini vurguladık" dedi.

İsrail’e karşı Türkiye olarak somut adımlar attıklarının altını çizen Bakan Fidan, "İsrail ile ticaretimizi sonlandırdık. İsrail'e karşı uluslararası adalet divanında açılan davaya müdahil olma kararımızı açıkladık. Geldiğimiz noktada şunu görüyoruz; dünya, iki devletli bir çözümün şart olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyor. Filistin devletini her geçen gün daha fazla ülke tanıyor. Uluslararası adalet divanındaki davaya müdahil olmak isteyen ülkelerin sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu geçtiğimiz hafta Filistin'in, BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak yeni bir karar aldı. Bu resmin özeti şudur; İsrail giderek daha da yalnızlaşıyor, uluslararası toplum tarafından izole ediliyor. Türkiye, Filistin halkının kendi topraklarında, kendi devletleri çatısı altında özgürce yaşaması için her zaman olduğu gibi çaba göstermeye devam edecektir. Uluslararası toplumu Gazze'deki vahşeti durdurmak için, somut adımlar atmaya ve Filistin devletini tanımaya davet ediyorum" diye konuştu.