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Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ajans Haberleri
  • 15.05.2024 23:14
  • Giriş: 15.05.2024 23:14
  • Güncelleme: 15.05.2024 23:14
Kaynak: İHA
Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

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