Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ajans Haberleri 15.05.2024 23:14 Giriş: 15.05.2024 23:14

Güncelleme: 15.05.2024 23:14 Kaynak: İHA

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