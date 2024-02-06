Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bu akşam telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Katar ve Mısır'ın çabaları sonucunda İsrail ve Hamas'a sunulan çerçeve anlaşmasıyla ilgili son durumu ele aldı.

Bakan Fidan, söz konusu anlaşmaya Türkiye'nin verdiği desteği vurguladı. (DHA)