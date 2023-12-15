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Bakan Fidan, KEİ Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç’in başkenti Oslo’da çevrimiçi düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı.

Ajans Haberleri
  • 15.12.2023 23:17
  • Giriş: 15.12.2023 23:17
  • Güncelleme: 15.12.2023 23:17
Kaynak: İHA
Bakan Fidan, KEİ Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Norveç’e geldi. Fidan, başkent Oslo’da çevrimiçi olarak düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Türkiye’nin yaptığı dönem başkanlığı Arnavutluk’a devredildi.

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