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Bakan Fidan, Macaristan’daki temaslarını sürdürüyor

Ajans Haberleri
  • 28.07.2023 16:59
  • Giriş: 28.07.2023 16:59
  • Güncelleme: 28.07.2023 17:01
Kaynak: İHA
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Bakan Fidan, Macaristan’daki temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan’daki temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan’daki temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, Galiçya Cephesi Türk Şehitliği’ni ziyareti sonrası başkent Budapeşte’deki Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Fidan burada Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğrencilerine hitapta bulunarak temsilciliğin hatıra defterine imza attı.

Bakan Fidan, akademi ziyareti sonrası Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirecek.

İkili, daha sonra basın toplantısı düzenleyecek. 

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