Bakan Fidan, Madrid'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'ndaki mevkidaşlarıyla birlikte yarın İspanya’nın başkenti Madrid'i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'ndaki mevkidaşlarıyla birlikte 13 Eylül 2024 tarihinde Madrid'i ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Filistin'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması ile iki devletli çözüme yönelik iş birliğinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.