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Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Ajans Haberleri
  • 13.11.2023 23:54
  • Giriş: 13.11.2023 23:54
  • Güncelleme: 13.11.2023 23:54
Kaynak: DHA
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; görüşmede Riyad’da cumartesi günü gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Zirvesi’nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu. Görüşmede iki bakanın, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldıkları öğrenildi.

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