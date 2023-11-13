Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; görüşmede Riyad’da cumartesi günü gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Zirvesi’nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu. Görüşmede iki bakanın, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldıkları öğrenildi.