Bakan Fidan, Pakistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Pakistan İslam Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini açıkladı.

Ajans Haberleri 18.05.2024 10:54 Giriş: 18.05.2024 10:54

Güncelleme: 18.05.2024 10:54 Kaynak: DHA

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