Bakan Fidan, Pakistan'a gidiyor
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Pakistan İslam Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini açıkladı.
Kaynak: DHA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 19-20 Mayıs 2024 tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.