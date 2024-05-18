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Bakan Fidan, Pakistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Pakistan İslam Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini açıkladı.

Ajans Haberleri
  • 18.05.2024 10:54
  • Giriş: 18.05.2024 10:54
  • Güncelleme: 18.05.2024 10:54
Kaynak: DHA
Bakan Fidan, Pakistan'a gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 19-20 Mayıs 2024 tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

 Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

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