Bakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Holownia ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Holownia ile başkentte bir araya geldiği bildirildi. Paylaşımda "Bakanımız Hakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia ile Ankara’da bir araya geldi" denildi.