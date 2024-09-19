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Bakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Holownia ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia ile Ankara'da bir araya geldi.

Güncel
  • 19.09.2024 18:23
  • Giriş: 19.09.2024 18:23
  • Güncelleme: 19.09.2024 18:28
Kaynak: AA
Bakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Holownia ile Ankara'da görüştü
FOTOĞRAF: Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Holownia ile başkentte bir araya geldiği bildirildi. Paylaşımda "Bakanımız Hakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia ile Ankara’da bir araya geldi" denildi.

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