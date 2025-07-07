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Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dünya
  • 07.07.2025 20:20
  • Giriş: 07.07.2025 20:20
  • Güncelleme: 07.07.2025 20:21
Kaynak: İHA
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
FOTOĞRAF: İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brezilya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bakan Fidan, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

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