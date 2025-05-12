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Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güncel
  • 12.05.2025 23:12
  • Giriş: 12.05.2025 23:12
  • Güncelleme: 12.05.2025 23:16
Kaynak: ANKA
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
FOTOĞRAF: ANKA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etme yönündeki son çabalar ele alındı.

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