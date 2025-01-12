Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bakan Fidan, Suudi Arabistan, ABD ve AB yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da Suriye toplantısının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al-Saud, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili John Bass ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Dünya
  • 12.01.2025 20:23
  • Giriş: 12.01.2025 20:23
  • Güncelleme: 12.01.2025 20:26
Kaynak: ANKA
Bakan Fidan, Suudi Arabistan, ABD ve AB yetkilileriyle görüştü
FOTOĞRAF: ANKA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad’da katıldığı Suriye konulu toplantılardan sonra ikili görüşmelerine devam ediyor.

Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al-Saud, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili John Bass ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşmeler gerçekleştirdi.

LAVROV'LA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler, enerji güvenliği ve Ukrayna’daki durum ele alınırken detaylarla ilgili bilgi verilmemişti.

BirGün'e Abone Ol