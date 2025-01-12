Bakan Fidan, Suudi Arabistan, ABD ve AB yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad’da katıldığı Suriye konulu toplantılardan sonra ikili görüşmelerine devam ediyor.

Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al-Saud, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili John Bass ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşmeler gerçekleştirdi.

LAVROV'LA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler, enerji güvenliği ve Ukrayna’daki durum ele alınırken detaylarla ilgili bilgi verilmemişti.