Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ve AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, toplantı marjında, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile görüştüğü belirtildi.

Bakanlığın başka bir paylaşımında da, Fidan'ın Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştüğü kaydedildi.