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Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katıldı

Ajans Haberleri
  • 22.09.2023 17:37
  • Giriş: 22.09.2023 17:37
  • Güncelleme: 22.09.2023 17:37
Kaynak: DHA
Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bulunduğu ABD’nin New York kentinde bugün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’na katıldı.  

Toplantıda Azerbaycan’ın anti-terör operasyonu, 10’uncu TDT Zirvesi’nin hazırlıkları, teşkilatın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi konularının ele alındığı kaydedildi.


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