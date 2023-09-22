Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bulunduğu ABD’nin New York kentinde bugün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda Azerbaycan’ın anti-terör operasyonu, 10’uncu TDT Zirvesi’nin hazırlıkları, teşkilatın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi konularının ele alındığı kaydedildi.





