Bakan, Gebze sorusunu yanıtlamadı, soru soran gazeteciyi azarladı

Gazeteci Alican Uludağ, Gebze'de 29 Ekim'de yıkılan bir aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği binaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na soru sorduğunu söyledi. Uludağ, Bakan'ın kendisine "Sen kim oluyorsun da bana bunları soruyorsun" diye yanıt verdiğini iddia etti.

Sosyal medayadan paylaşım yapan Uludağ şunları yazdı:

"Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri vardı. Görüşmeler nedeniyle Abdulkadir Uraloğlu’nu Meclis koridorunda bekledim. Bakan Uraloğlu geldiğinde kendimi tanıtarak ve gazeteci olduğumu söyleyerek, Gebze’deki yıkımı sordum.

Bakan Uraloğlu, yanıt vermekten açıkça kaçındı.

Aramızda şöyle diyaloglar yaşandı.

SORU: Sayın Bakan merhaba. Gebze’deki yıkım nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı olarak soruşturma başlattınız mı?

Abdulkadir Uraloğlu: Bu konuda yeterince konuşuldu.

SORU: Ama yıkım nedeni halen açıklanmadı.

Abdulkadir Uraloğlu: Şuan bütçe görüşmelerine gidiyorum?

SORU: Bina metro inşaatı nedeniyle mi yıkıldı?

Bu sırada yanında Komisyon Başkanı Mehmet Muş da varken, yürüyüşünü durdurdu ve bana dönerek şöyle devam etti. "Sen kim oluyorsun da bana bu soruları soruyorsun?"

Bu sırada yakamda asılı duran basın kartımı kendisine göstererek, “gazeteci kimliğimle soruyorum, orada 4 insan öldü” yanıtını verdim.

Abdulkadir Uraloğlu, yanıt vermeyerek korumalarının arasından Plan ve Büte Komisyonu’na girdi. Ancak komisyonda CHP’li vekillerin sorusu üzerine, “Metroyla hiçbir ilgisi yok. Bunu net olarak söyleyeyim. Herhangi bir dezenformasyon, çatlak ya da benzeri bir durum tespit edilmedi” dedi."