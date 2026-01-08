Bakan Göktaş açıkladı: 2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılı sosyal destek ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göktaş'ın açıklamasına göre; memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak evde bakım yardımı 13 bin 878 lira oldu.

Sosyal ekonomik destek ödemesi ise 9 bin 723 liraya yükseldi.

Göktaş ayrıca, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödemenin ortalama 15 bin 533 liraya, ağır silikozis hastalarına ödenen aylığın ise 14 bin 42 liraya çıkarıldığını açıkladı.