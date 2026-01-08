Bakan Göktaş açıkladı: 2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 2026 yılı sosyal destek ödemelerine ilişkin güncellemeleri duyurdu. Memur maaş katsayısındaki artış sonrası evde bakım yardımı 13 bin 878 liraya, sosyal destek ödemesi ise 9 bin 723 liraya yükseldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılı sosyal destek ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Göktaş'ın açıklamasına göre; memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak evde bakım yardımı 13 bin 878 lira oldu.
Sosyal ekonomik destek ödemesi ise 9 bin 723 liraya yükseldi.
Göktaş ayrıca, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödemenin ortalama 15 bin 533 liraya, ağır silikozis hastalarına ödenen aylığın ise 14 bin 42 liraya çıkarıldığını açıkladı.