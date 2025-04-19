Bakan Göktaş açıkladı: 5 bin TL'lik doğum yardımı ne zaman yatırılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

5 bin TL'lik aile yardımının mayıs ayında annelerin hesaplarına yatırılmaya başlayacağını duyuran Göktaş, en çok başvurunun İstanbul, Ankara ve Urfa'da yapıldığını söyledi.

Bakan Göktaş'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek. İkinci çocuğa aylık 1500 TL, çocuk 5 yaşına gelene kadar annenin hesabına destek. Üçüncü çocuk için annenin hesabına ayda 5 bin TL destek. 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi annelerin hesabına mayıs ayında yatıracağız. Birinci çocuk oranı yüzde 43. En çok başvuru İstanbul, ikinci Ankara, üçüncü olarak Şanlıurfa'dan."

Doğum yardımı başvuruları 8 Nisan'da e-devlet üzerinden alınmaya başlamıştı.