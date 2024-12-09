Bakan Göktaş açıkladı: Aralık aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, "engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini" savundu.

Göktaş, "Bu doğrultuda aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" açıklamasını yaptı.