Bakan Göktaş açıkladı: Mart ayı aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu doğrultuda mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" dedi.

Bakan Göktaş, "Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.