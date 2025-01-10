Bakan Göktaş duyurdu: 2 ödeme hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Bu doğrultuda ocak ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

2025 yılı ocak ayı itibarıyla 65 yaş aylığı 4 bin 664 lira olarak belirlendi. Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 3 bin 723 lira, engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı ise 5 bin 584 lira olarak ödenecek.