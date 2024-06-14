Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler öne çekildi, hesaplara bugün yatırılacak

Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini, ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Göktaş, başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağladıklarının bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 9 bin 992 çiftin başvurduğunu belirterek, şartları sağlayan 2 bin 976 çifte evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştiriyoruz. Desteğimizde ilk ödemeyi eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15 ile 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimizin hesaplarına yatırmıştık. İkinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Mayıs ayı içerisinde resmi nikahlarını gerçekleştiren 1203 çiftimize 180 milyon 450 bin lira ödeme yapacağız."

Fona başvuran ve şartları sağlayan çiftlere peyderpey ödemeleri gerçekleştireceklerini belirten Göktaş, bu desteği ilerleyen süreçte tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.