Bakan Göktaş, Eskişehir'deki saldırı hakkında konuştu: "Oynadığı savaş oyunlarının etkisi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de 18 yaşındaki saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralamasına ilişkin ailelerden mesajlar aldıklarını belirterek "dijital bağımlılıkla mücadele" vurgusu yaptı.

Göktaş, Aydın programı kapsamında Aydın Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Göktaş, Eskişehir'de dün yaşanan olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırganın "oynadığı savaş oyunlarının etkisiyle" saldırıyı gerçekleştirdiğini savunan Göktaş, "Aslında yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir" dedi.

"DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE" VURGUSU

Oyun bağımlılığına dikkat çeken Göktaş, "Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Ailelerden de bu konuda mesajlar alıyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planı'mızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K. (18), bazı kişilere bıçakla saldırmıştı.

Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada,18 yaşındaki saldıorgan Arda K.'nin daha önce adli bir suç kaydının bulunmadığı belirtilmişti. Açıklamada, "Suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denilmişti.