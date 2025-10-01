Bakan Göktaş: Evlilik kredisi başvuruları bugün başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026'nın Ocak ayı itibarıyla artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi için başvuruların bugün itibarıyla alınmaya başladığını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık" dedi.

"Fondan daha fazla kişinin yararlanması için gelir şartını yükselttiklerini" belirten Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkartıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenlemeyle birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, evlenecek çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu'na 'e-Devlet' ile 'https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/' adresi üzerinden başvuru yapabileceğini belirtti.