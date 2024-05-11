Bakan Göktaş'tan açıklama: Evlilik kredisi için tarih verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisinin ödeme tarihini açıkladı. Göktaş, 150 bin TL kredi ödemeleri için mayıs ayını işaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinde ilk ödeme tarihini duyurdu.

Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi verileceği daha önce açıklanmış ancak ödeme tarihi belirtilmemişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı TRT canlı yayınında yaptığı açıklamada resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerin kredi ödemelerinin, 21 Mayıs itibarıyla yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizin aile kurmasını destekliyoruz. Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriyoruz. Bu oldukça büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor.

"EN ÇOK BAŞVURU HATAY'DAN"

Biz pilot proje olarak tabiiki deprem bölgesinden başlattık. Gençlerimize motivasyon oluşturmak ve evlilik sürecinde destek olmak için bu fonu öncelikle pilot bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep’in de Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden başladık. En çok başvuruyu da Hatay’dan aldık.

Bugün itibariyle fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan yaklaşık 2 bin 13 gencimize de evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. Gençlerimizden yoğun teşekkürlerimiz var. Hakikaten çok mutlular. Ve zamanla projeyi tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Buradan da bu fondan yararlanan gençlerimize bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibariyle hesaplarına geçmeye başlayacak."