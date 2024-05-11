Bakan Göktaş'tan açıklama: Evlilik kredisi için tarih verdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisinin ödeme tarihini açıkladı. Göktaş, 150 bin TL kredi ödemeleri için mayıs ayını işaret etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinde ilk ödeme tarihini duyurdu.
Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi verileceği daha önce açıklanmış ancak ödeme tarihi belirtilmemişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı TRT canlı yayınında yaptığı açıklamada resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerin kredi ödemelerinin, 21 Mayıs itibarıyla yapılmaya başlanacağını duyurdu.
Bakan Göktaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizin aile kurmasını destekliyoruz. Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriyoruz. Bu oldukça büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor.
"EN ÇOK BAŞVURU HATAY'DAN"
Biz pilot proje olarak tabiiki deprem bölgesinden başlattık. Gençlerimize motivasyon oluşturmak ve evlilik sürecinde destek olmak için bu fonu öncelikle pilot bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep’in de Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden başladık. En çok başvuruyu da Hatay’dan aldık.
Bugün itibariyle fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan yaklaşık 2 bin 13 gencimize de evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. Gençlerimizden yoğun teşekkürlerimiz var. Hakikaten çok mutlular. Ve zamanla projeyi tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
Buradan da bu fondan yararlanan gençlerimize bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibariyle hesaplarına geçmeye başlayacak."
FAİZSİZ KREDİDEN KİMLER FAYDALANACAK?
Deprem bölgesindeki gençler bu krediden öncelikli olarak faydalanacak. İlerleyen süreçte program Türkiye genelindeki tüm gençleri kapsayacak. Ayrıca programdan yararlanmak isteyenlerin bakanlık tarafından evlilik öncesi ve sonrası sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?
Faizsiz evlilik kredisinden 18 ile 29 yaş aralığında olan kişilerin yararlanabileceği belirtildi. Fondan yararlanmak isteyen vatandaşların, 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),
* Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
* Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
* Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,
* Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,
* Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
* Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,
* Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.