Bakan Göktaş'tan BM toplantısında ‘İsrail’ protestosu

BM Genel Merkezi'ndeki toplantıya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan konuşurken salonu terk etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68'inci Oturumu'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplantıda söz alan İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'ın konuşmasına başladığı sırada Genel Kurul Toplantı Salonu’nu terk etti. Göktaş, bunu İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik bir tepki olduğunu söyledi.

İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'ın konuşmasının ardından yeniden salona gelen Göktaş, "İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin bir sonucu olarak süregelen ve büyük insani acılara yol açan krizi görmezden gelemeyiz. Gazze'deki saldırıları şiddetle kınayan Türkiye, derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımların hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrılarını yinelemekte ve Filistin halkının yanında olduğunu belirtmektedir" dedi.