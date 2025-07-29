Bakan Göktaş'tan "doğum yardımı" açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğurganlık hızının, düşmeye devam etmesiyle gelecek dönemde pek çok riskle karşı karşıya kalınabileceğine dikkati çeken Göktaş, "tüm imkanlarla" bu konuya odaklandıklarını savundu.

"DOĞUM YARDIMLARI 31 TEMMUZ'DA YATIRILACAK"

Bakan Göktaş, Doğum Destek Sistemi'ne ilişkin "1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için yeni destek modeline geçtik. Bu kapsamda ilk çocuğa tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek sağlıyoruz. Doğum yardımları kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon lira ödeme yaptık. Bu ayki ödemeyi 31 Temmuz'da annelerimizin hesaplarına yatıracağız" değerlendirmesini yaptı.

Göktaş ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu'nu genişletme konusunda yeni bir değerlendirme yapmak için çalışma yaptıklarını bildirdi.