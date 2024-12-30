Bakan Göktaş'tan 'Nevzat Bahtiyar' açıklaması: İtiraz edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceklerini açıkladı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçunun işlendiğinin sabit görüldüğünü gerekçe göstererek, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Niğde Valiliği ziyareti sonrasında gazetecilere Narin Güran davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"3 şahıs ile ilgili verilen karar hakikaten yüreklere su serpti" diyen Bakan Göktaş, "Biz bakanlık olarak hem ilk davaya hem de ikinci davaya avukatlarımız müdahil oldu, tüm aşamada avukatlarımız orada etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen cezaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, "Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen bir karar var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra da bu cezaya itiraz edeceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.