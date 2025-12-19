Bakan Göktaş'tan otel odasında kalan emekli açıklaması: Bireysel tercihler toplumsal kriz gibi sunulmaya çalışıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, otel odalarında sağlıksız ve yetersiz koşullarda yaşayan emeklilere ilişkin "Günlerdir ifade edilen iddialar hakkında gerekli incelemeler yaptık. İddialarda bahsedilen kişilerle de görüşüldü. İkna edilenlerin konukevi yerleştirmesini yaptık ama ikna etmek zorunda kaldık. Üzülerek gördük ki devletimizin sunduğu tüm imkanlara rağmen bireysel tercihler bilinçli olarak vatandaşlarımızı yanıltmak amacıyla toplumsal bir kriz gibi sunulmaya çalışıldı. Devletin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir" dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda dün ilk sekiz maddesi kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri devam ediyor. Grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri maddeler üzerindeki görüş ve önerilerini dile getiriyor.

Madde görüşmelerinin sonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, otel odalarında sağlıksız ve yetersiz koşullarda yaşayan emeklilere ilişkin sorulan sorulara yanıt verdi. Bakan Göktaş, "Son günlerde yaşlı vatandaşlarımız ve emeklilerimiz üzerinden maalesef bir algı operasyonu yürütülüyor" dedi ve şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı 173 huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimiz hizmet veriyor. Bunların 8’ini bu sene, 8’ini önümüzdeki sene açıyoruz ve aynı zamanda geliri olmayan veya ödeme gücü olmayan yaşlılarımızdan kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinde kalan yaşlılarımızın yüzde 30’u tamamen bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor. Kendilerine kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için aylık bir ödeme sağlıyoruz. Bakanlık olarak önceliğimiz, yaşlılarımızın kurum bakımı yerine, sosyal bağlarını koruyarak aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak. Kimsesi olmayan, barınma, bakım ihtiyacı bulunan sosyal ve ekonomik yoksunluk içindeki yaşlılarımızı yalnız bırakmıyoruz, her koşulda yanlarında oluyoruz.

Evsizlere Konaklama Projesi kapsamında her yıl 81 il valiliğine, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimiz ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza bir genelge gönderiyoruz. Evsiz ve kimsesiz bir vatandaş var mıdır, tarayın diyoruz. Bu taramalar periyodik olarak tekrarlanıyor. Tespit edilen kişileri ücretsiz olarak kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Kamu misafirhanelerine yerleştiremezsek de onlara otel gibi konaklama imkanı sağlıyoruz. Burada temizlik, sağlık, gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz.Günlerdir ifade edilen iddialar hakkında gerekli incelemeler yaptık. İddialarda bahsedilen kişilerle de görüşüldü. İkna edilenlerin konukevi yerleştirmesini yaptık ama ikna etmek zorunda kaldık. Üzülerek gördük ki devletimizin sunduğu tüm imkanlara rağmen bireysel tercihler bilinçli olarak vatandaşlarımızı yanıltmak amacıyla toplumsal bir kriz gibi sunulmaya çalışıldı. Devletin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir."