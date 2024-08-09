Bakan Göktaş: Türkiye Aile Destek Programı'nın ödemeleri bugün yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla yapılacağını belirterek, "Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 3,2 milyon hanemize 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 2,2 milyon hanemize 5,4 milyon çocuk için yaklaşık 900 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 3,8 milyar lira ödeme yapacağız" açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, süresi bu yılın sonuna kadar uzatılan Türkiye Aile Destek Programı'nın ilk ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Göktaş, açıklamasında "Aile Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 3,2 milyon hanemize 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 2,2 milyon hanemize 5,4 milyon çocuk için yaklaşık 900 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 3,8 milyar lira ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 92,1 milyar TL destek sağladıklarını kaydetti.