Bakan Güler, CHP'li vekilin 'sarıklı amiral' sorusunu yanıtsız bıraktı

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Bakan Yaşar Güler’e sorular yöneltti.

Güler, 103 amiral için uygulanan orduevi yasağı, orijinal tümamiral üniformasıyla poz veren kırmızı bültenli Botir Rahimov ve sarıklı amiral konusundaki sorulara yanıt vermedi.

Öztürkmen’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Doğu Akdeniz'de dikkat çeken bir süreç yaşanıyor. 3 yıldır Akdeniz’de yaprak kıpırdamıyor. Sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz Akdeniz’den çıktı.

Türkiye adeta Mavi Vatan’dan geri çekilirken; iç savaş sarmalındaki Somali’ye iki firkateyn korumasında sismik araştırma gemisi yolluyoruz. Adeta görünmez bir el “Akdeniz petrol ve gazından uzak durun. Somali’ye gidin” demektedir.

Mavi Vatan'da somutlaşan deniz çıkarlarından taviz verme yetkisi ve hakkı hiçbir iktidarda yoktur. Jeopolitik kayıpların telafisi çok zordur. Doğu Akdeniz'de bize milli menfaatlerimizden geri adım attıran nedenler nelerdir?

'AKDENİZ'DEN UZAK DURUN, SOMALİ'YE GİDİN'

Ege'de de ilginç bir sürecin içindeyiz.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Ankara ile Atina arasında 15 aydır “sonuç odaklı çalışmalar” yürütüldüğünü, adım adım güven ortamını oluşturduklarını iddia ediyor. Türk savaş uçaklarının hava sahası ihlallerine son verdiğini söylüyor.

Yunanistan, deniz yetki alanlarımızı tanımazken, Yunan sahil güvenliği tacizlerini sürdürürken, hatta Datça'da karamıza kadar çıkarken, Ege'de ada ve adacıkları yasadışı şekilde silahlandırmaya ve askerleştirmeye devam ederken Yunanistan'la nasıl bir “yumuşama” süreci yürütüyoruz? Ege’de de jeopolitik çıkarlarımızdan geri adım mı atıyoruz?

YABANCI ÜSLER TÜRKİYE'Yİ ÇEVRELİYOR

Son yıllarda Türkiye'yi çevreleyen yabancı askeri konuşlanmanın boyutu dikkat çeken seviyelere ulaştı. ABD, Yunanistan’daki üslerinin sayısını katladı. Sınırımızın dibindeki Dedeağaç ABD'nin silah deposu haline geldi.

ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne de büyük askeri yığınak yaptı. İsrail'e destek için bölgeye gönderdiği savaş gemileriyle donanma varlığını artırdı. Bu durum karşısında, yeni bir güvenlik çerçevesine ihtiyaç yok mudur? Bakanlığımız ne yapmayı planlamaktadır?

AMİRALLERE ORDUEVİ YASAĞI

Montrö'yü savundukları için yargılanan ve beraat eden 103 emekli amiralin davasına MSB'nin “mağdur ve suçtan zarar gören” sıfatıyla müdahil olma başvurusu yaptığı belirtiliyor. Yargıtay’da bekleyen dava için MSB'nin bu ısrarının nedeni nedir? Davaya müdahil olması durumunda MSB hangi taleplerde bulunacaktır?

Montrö'yü savunan amirallerin orduevine giriş yasaklarının 2021’den beri devam ettiğini öğrendik. Beraat eden amirallerimiz için bu yasağı kaldırmayı düşünüyor musunuz?

Türkiye’deki ünlü bir otelde, orijinal tümamiral üniformasıyla poz veren bir kişinin basına düşen fotoğrafını göstermiş ve Milli Savunma Bakanı’na sorular yöneltmiştim.

O pozu veren kişi Botir Rahimov'du. Türk vatandaşı olduktan sonraki ismiyle Bahtiyar İkramoğlu… Kendisi şu an kırmızı bültenle aranıyor. Kara para aklayıcısı olduğu ileri sürülüyor. Soylu döneminde Türk vatandaşlığı alan yabancılardan biri.

“Türk subayının üniforması şerefidir” diyerek Sayın Bakan’a “Botir Rahimov’un giydiği üniforma, rütbe, sırma ve şapka orijinal midir? Hangi tümamirale ait olduğu tespit edilmiş midir?” diye sormuştum.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, soru önergemize “Bakanlığımızdaki tüm iş ve işlemler mevzuat esaslarına göre yürütülmektedir. Arz ederim” diye yanıt verdi. Biz bu yanıttan ne anlamalıyız Sayın Bakan açıklık getirebilir mi?

SARIKLI AMİRALİN AKIBETİ

Tuğamiral Mehmet Sarı... Namı diğer Sarıklı Amiral!

Üzerinde üniforması, altında makam aracıyla bir tarikat evine giden bu amiral 2021’de emekli edildi. Dikkatinizi çekerim ihraç edilmedi, emekli edildi! Hatta görevdeyken disiplin soruşturmasını yürütmesi gereken kurul hiç toplanmadı. Sarıklı Amiral için disiplin soruşturması neden yapılmamıştır? Heyet neden hiç toplanmadı?

“Mustafa Kemal'in Askerleriyiz” dedikleri için teğmenlerimiz ve okul komutanları, “TSK'nın itibarını zedelemek” suçlamasıyla ihraç edilmek istenirken, aynı süreç sarıklı amirale neden uygulanmamıştır?

SİZ AYAKTA ALKIŞLADINIZ

Bugün teğmenlerin ihracına neden gösterilen yemin metni, 16 Ağustos 2024'te Özel Kuvvetler Komutanlığı mezuniyet töreninde de okunmuş; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak tarafından ayakta alkışlanmıştı. Sayın Bakan, o tören için de disiplin soruşturması başlatmayı düşünüyor mu?”