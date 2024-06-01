Bakan Güler'den zorunlu askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zorunlu askerlik uygulamasının devam edeceğini belirterek "Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik şeklindedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İzmir'de düzenlenen EFES-2024 Tatbikatı'nda açıklamalarda bulundu. Tatbikatın çok başarılı geçtiğini söyleyen Bakan Güler, "Her yıl katılımcı ülke sayısı artıyor" dedi.

Güler, zorunlu askerlik uygulamasının da devam edeceğini söyleyerek, "Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik şeklindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değinen Güler, "Olumlu bir dönemden geçtiğimize, çözüm odaklı yaklaşımla dürüst ve yapıcı bir ilişkinin iki ülkenin yararına olacağına inanıyorum" dedi. Komşularımızla problem yaşamak istemiyoruz diyen Güler, " Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için ordumuzun etkinlik ve caydırıcılığını artırmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Güler, sorunları çözmek için en iyi yolun üçüncü tarafa gerek duymadan diyalog kurmak olduğunu söyledi.