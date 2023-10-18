Bakan Güler, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ve Dışişleri Bakanı Pevkur ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Estonya’nın başkenti Tallin’de Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, iki günlük Kosova ziyaretini tamamlayarak Estonya’ya geçti. Dün gece Estonya’ya ulaşan Bakan Güler, başkent Tallin’deki programına Türk Büyükelçiliğini ziyaret ederek başladı. Türkiye’nin Estonya Büyükelçisi Başak Türkoğlu tarafından karşılanan Güler, elçiliğin çalışmalarına ilişkin bilgi alarak, başarılar diledi. Güler, büyükelçilik ziyaretinin ardından Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Güler, Estonyalı mevkidaşı Pevkur ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Estonya ziyareti sırasında Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile de bir araya geldi. Güler ve Pevkur, ikili savunma ve güvenlik konularını ele aldı. Güler, görüşmede mevkidaşı Pevkur’a Türkiye ve Estonya arasında 1 Aralık 1924 tarihinde imzalanan Dostluk Antlaşması’nın replikasını hediye etti. Bakan Güler, Pevkur ile görüşmesinin ardından Bağımsızlık Meydanı’na giderek, Bağımsızlık Savaşı Zafer Anıtı’na çelenk koydu.



Estonya Meclisi’ne ziyaret

Estonya Meclisi’ne de ziyaret gerçekleştiren Güler, Estonya Milli Savunma Komitesi Başkanı Kalev Stoicescu ile bir araya geldi.