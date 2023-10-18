Bakan Güler, Estonya’da resmi temaslarda bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, iki günlük Kosova ziyaretini tamamlayarak resmi ziyaret kapsamında Estonya'ya geçti. Dün gece Estonya'ya ulaşan Bakan Güler başkent Tallin'deki programına Türk Büyükelçiliğini ziyaret ederek başladı.

Türkiye'nin Estonya Büyükelçisi Başak Türkoğlu tarafından karşılanan Bakan Güler, elçiliğin çalışmalarına ilişkin bilgi alarak başarılar diledi. Bakan Yaşar Güler, büyükelçilik ziyaretinin ardından Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ESTONYA SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Güler, Estonya ziyareti sırasında Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile de bir araya geldi. Bakanlar, ikili savunma ve güvenlik konularında bir görüşme gerçekleştirdi.

Güler, Estonya Meclisi'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Güler daha sonra Estonya Milli Savunma Komitesi Başkanı Kalev Stoicescu ile bir araya geldi.