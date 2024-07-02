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Bakan Güler: Kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacak

Bakan Güler, TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla videokonferans toplantısında konuştu. Güler, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 02.07.2024 14:10
  • Giriş: 02.07.2024 14:10
  • Güncelleme: 02.07.2024 14:14
Kaynak: AA
Bakan Güler: Kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacak
Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Bakan Yardımcılarının ve birlik komutanlarının katıldığı videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Güler, toplantıda, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde artan gerilimlerin dikkatle izlendiğini kaydeden Güler, "Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" dedi. 

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