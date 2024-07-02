Bakan Güler: Kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacak

Bakan Güler, TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla videokonferans toplantısında konuştu. Güler, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" ifadelerini kullandı.

Güncel 02.07.2024 14:10 Giriş: 02.07.2024 14:10

Güncelleme: 02.07.2024 14:14 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA