Bakan Güler: Kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacak
Bakan Güler, TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla videokonferans toplantısında konuştu. Güler, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" dedi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Bakan Yardımcılarının ve birlik komutanlarının katıldığı videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.
Güler, toplantıda, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi.
Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde artan gerilimlerin dikkatle izlendiğini kaydeden Güler, "Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" dedi.