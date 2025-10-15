Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi."