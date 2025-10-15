Giriş / Abone Ol
Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Güncel
  • 15.10.2025 21:04
  • Giriş: 15.10.2025 21:04
  • Güncelleme: 15.10.2025 21:06
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi."

