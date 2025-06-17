Bakan Güler, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Belousov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov, 17 Haziran 2025 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran-İsrail arasındaki çatışmalar başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadeleri yer aldı.