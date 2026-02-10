Bakan Güler: SDG'nin mutabakatlara uyması zorunluluk

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Artık YPG-SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatları'nın gereklerine koşulsuz ve eksiksiz olarak uyması bir zorunluluktur" dedi.

Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kilis'te bulunan Güler, 11'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli personele hitaben konuştu.

Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere değinen Güler, şunları söyledi.

"Geldiğimiz bu noktada terör örgütünün hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılmıştır. Devletimiz de terörle mücadelede kaydedilen bu önemli aşamayı dikkate alarak milli birlik ve kardeşliğimizi güçlendirmek ve terörü tamamıyla sona erdirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlatmıştır. Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de devletimizin ve ülkemizin bekası ve çıkarları doğrultusunda bu süreci ilk günden itibaren samimiyetle destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda süreç başladığından bu yana nihai başarıya ulaşmak için örgütün bir an önce tüm bölgelerde silah bırakması gerektiğini, 34 konuşmamızda defaatle ifade ettik. Bu samimi çağrılarımıza rağmen mutabakat ve entegrasyona dair somut ve bağlayıcı bir adım atmayan örgütün süreci istismar etme çabaları devam etti. Bunun üzerine Suriye ordusu icra ettiği başarılı operasyonlarla geniş bir alanı örgüt unsurlarından temizlemiş böylelikle örgütü ateşkes istemeye ve entegrasyonu kabul etmeye mecbur bırakmıştır. Esasen bölgenin demografik gerçeklerini ve yerel halkın iradesini temsil etmeyen, yıllardır iç savaş ortamında halka eziyet edip bölgenin kaynaklarını sömüren örgütün bu sonuçla karşılaşmasından başka bir durum olamazdı."

SURİYE'DE ENTEGRASYON SÜRECİ

Suriye'deki entegrasyon sürecine de değinen Güler, "Artık YPG-SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatları'nın gereklerine koşulsuz ve eksiksiz olarak uyması bir zorunluluktur. Buna yönelik çalışmaların başlamasını memnuniyetle karşılıyor, entegrasyon sürecinin Suriye'nin siyasi birliği ile tek ordu esaslarını güçlendirecek şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Suriye yönetimiyle bu konuda yakın bir koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Güler, bu süreçte sınır hattında görev yapan TSK personelinin rolünün de son derece kritik olduğunu söyledi.