Bakan Güler: “Şu anda sadece ilave birlikler sınıra yaklaştırdık"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Şu anda sadece ilave birlikler sınıra yaklaştırdık. Onların dışında herhangi bir tedbir almaya da şu anda gerek görmüyoruz” dedi.

Güler, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekilinin Suriye ile ilgili sorusunu cevapladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye sınırında ek tedbir alınıp alınmadığına ilişkin soruya, “Suriye sınırında alınan tedbirlerle ilgili olarak, Suriye sınırında zaten 2017 yılından itibaren almış olduğumuz tedbirler halen geçerliliğine devam ediyor. Ayrıca her yıl sınırlarımızın güçlendirilmesi, tedbirlerin arttırılması konusunda da çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Dolayısıyla şu anda sadece ilave birlikler sınıra yaklaştırdık. Onların dışında herhangi bir tedbir almaya da şu anda gerek görmüyoruz” dedi.