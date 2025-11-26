Bakan Güler, teğmenlerin ihracına ilişkin konuştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın bütçesinin görüşüldüğü TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çıkan tartışma üzerine, 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu'nda mevzuattan kaldırılan yemini ederek "Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerin ihracına ilişkin açıklama yaptı.

"Bir, geçen sene atılan teğmenlerimizin hiçbirisine, 'Atatürk'ün askerleriyiz' dediği için hiçbir soru sorulmadı. İki, 'neden kılıç çektiniz' diye hiçbir soru sorulmadı. Tören bittiği anda bütün aileler orada kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyetteyken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, 'Aileler lütfen tören alanını terk edin'. Böyle bir hakkı var mı" ifadelerini kullandı.

Muhalefetten bir milletvekilinin, konunun özü Mustafa Kemal Kemal'in askerleriyizdir. Bunların kenarında dolaşmayın" ifadeleri üzerine Güler, "Değildir" yanıtını

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu’nun 2024’teki resmi mezuniyet töreni sonrasında kılıçlarını kaldırarak Mustafa Kemal'e bağlılık yemini eden teğmenler Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu ile beş diğer teğmen "kesin ihraç talebiyle" Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Teğmenler 31 Ocak’ta ihraç edildi.

MSB kaynakları, basına verdikleri geçmiş demeçlerde soruşturmanın okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirtmiş, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz" demişti.

Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade eden MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Yemine liderlik eden Ebru Eroğlu, savunmasında subay yeminini resmi törende okutma talebini "silsileyi bozmadan sıralı amirlerine ilettiğini" ancak kendilerine Harp Okulları yönetmeliğinin değiştiği ve bu sebeple tören esnasında andı okuyamayacaklarının tebliğ edildiğini söyledi.

Eroğlu, yazılı ifadesinde "Biz de bu emre uyduk ve törende hiçbir şekilde bu emrin hilafında hareket etmedik, böyle bir girişimde dahi bulunmadık" dedi.