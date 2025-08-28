Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bakan Güler, Ukrayna Milli Güvenlik Sekreteri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile bir araya geldi.

Güncel
  • 28.08.2025 16:09
  • Giriş: 28.08.2025 16:09
  • Güncelleme: 28.08.2025 16:11
Kaynak: ANKA
Bakan Güler, Ukrayna Milli Güvenlik Sekreteri ile görüştü
Fotoğraf: ANKA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar denildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi."

BirGün'e Abone Ol