Bakan Güler, Ukrayna Milli Güvenlik Sekreteri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar denildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi."