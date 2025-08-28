Bakan Güler, Ukrayna Milli Güvenlik Sekreteri ile görüştü
Kaynak: ANKA
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar denildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi."