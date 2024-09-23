Bakan Güler ve beraberindeki heyet, Suudi Arabistan Milli Birlik Günü resepsiyonuna katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonuna katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Suudi Arabistan Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Bakan Güler ve beraberindeki heyetin resepsiyona katılımı Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından duyuruldu.

MSB ayrıca, NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde, İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında, Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile dost ve müttefik ülkelerden unsurların katılımıyla devam ettiğini paylaştı.