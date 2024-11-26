Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatılmıştır

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sunumunda Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Güler, "Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" dedi.

Bakan Yaşar Güler, "En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap’ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir" açıklamasını yaptı.