Bakan Gürlek erken ‘yıprandı’

Politika Servisi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakan olarak atanmasının üzerinden henüz bir buçuk ay geçmesine rağmen AKP tarihinin en hızlı yıpranan bakanı oldu. Göreve gelmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönem 19 Mart operasyonları başta olmak üzere pek çok skandal soruşturmaya imza atan Gürlek, göreve gelirken de muhalefetin yoğun tepkisiyle karşılaştı. Meclis’te ettiği yemin sırasında AKP’li vekiller CHP’lilere saldırdı. Devir teslim töreninde ise sandalye krizi gündeme oturdu. Ancak Gürlek’i gündemden düşürmeyen asıl olay sahip olduğu iddia edilen mal varlığı oldu. Gürlek’in son birkaç haftalık skandalları şöyle:

Gürlek'in bakanlık görevine getirilmeden önce sahip olduğunu iddia ettiği gayrimenkul varlıklarını tapu kayıtlarıyla birlikte açıklayan Özgür Özel, Gürlek’in toplam 325,5 milyon TL’lik 12 adet mülkü olduğunu savundu. CHP lideri Özel, Gürlek’in sahibi olduğu ve sattığı gayrimenkullerinin toplam değerinin ise 452 milyon lira olduğunu söyledi. Özel, “Gürlek’in hoşuna gitmeyen kararlar veren” hakimlerin sürgün edildiğini, “Hoşa giden” kararlar veren hakimlerin ise ödüllendirildiğini ifade etti. Gürlek, Özel’in açıkladığı malvarlığını reddetti ancak aradan geçen 1 haftada hiçbir belge ya da kanıt sunamadı. Gürlek, belgelerin sahte olduğunu savunarak 4 taşınmazı bulunduğunu savundu.

Özel’in malvarlığına ilişkin gündeme getirdiği Lüksemburg’daki yat iddiasına Akın Gürlek’in “Oraya hiç gitmedim” açıklamasına, CHP’den belgeli yanıt geldi. CHP, Gürlek'in Lüksemburg'da şirket yöneticiliği yaptığına dair belgeyi de paylaştı.

Gürlek, Özel hakkında yeni bir iddiada da bulundu. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ilişkin konuşan Gürlek, “Muhittin Böcek 15 Ocak 2024’te Manisa’da benzinliğe uğruyor. Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Özgür Özel’e kendisinin aday olmak için para isteme durumu vardı. Özgür Özel bunu ve asrın yolsuzluğu davasını perdelemek istiyor” dedi. Böcek itirafçı olmadığı gibi Gürlek’i yalanlayarak “Rahmetli Zeyrek'in seçim kampanyası için Manisa'ya gittim; para değil, proje konuştuk” ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek'in malvarlığı ve tapu kayıtlarına ilişkin belgeleri sorguladığı ifade edilen üç tapu görevlisinin açığa alındığı bildirildi. Görevlilerden ikisinin gözaltına alındığı öğrenildi. Görevden uzaklaştırılan memurlar hakkında tapu kayıtlarını yasadışı şekilde sorguladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gürlek, mal varlığı tartışmaları gündemden düşmeyince yoksul bir hayattan geldiğini anlatmaya çalıştı. Katıldığı bir programda Ekmek Teknesi olarak bilinen dizinin bir bölümünde figüranlık yaptığını ve üniversite yıllarında dersine girdiği hocaların notlarını tuttuğunu ve bunu parayla sattığını övünerek anlattı.

Uyuşturucu soruşturması nedeniyle Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasının ardından Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri olarak görevlendirildi. Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde Gürlek’in hemen arkasında Furkan Torlak da yer almıştı.

ÖZEL’DEN YENİ BELGE

Öte yandan CHP Lideri Özgür Özel’in CHP'nin grup toplantısında gündemi yine Gürlek oldu. Mal varlığına yönelik iddialarda bulunduğu Gürlek hakkında yeni belgeler açıklayan Özel, MHP ve AKP'lilere seslendi. Akın Gürlek'e çağrı yapan CHP lideri, "Şimdi bu milletin karşısına geçip hesapları açalım, maaşının iki katı kadar olan para nereden gelmiş görelim" dedi. Özel, şöyle konuştu: "Bu 16 taşınmazın tamamının ID numaraları, ya yakın zamana kadar ya da şu an bu mallara sahip olduğunu gösteriyor. Bu ID numaralarını kimse yalanlayamıyor. Fazlasının olduğunu da iddia ediyoruz. Gösterdiği tapuların içinde yer almayan, aynı numarayla bir de bunlara bakalım. Gösterdiği kayıtta bu yok. Biz diyoruz ki bu evi 9 milyon liraya aldı, 3+1. Aynı tarihte 14 milyon TL'ye 2+1 satılıyordu. Açıklamayı TEMA İstanbul yaptı. Akın Gürlek'in evi satın aldığını söyledi. Eldeki bu açıklama ve bu belge Ağrı dağı kadar gerçek. Şimdi bu milletin karşısına geçip hesapları açalım, maaşının iki katı kadar olan para nereden gelmiş görelim. Geçen hafta 4 isim verdim. Biz kontrolünü yapmadan hiçbir şeyi açıklamıyoruz.”

Konuşmasının devamında Furkan Torlak'ı işaret ederek bir iddiada bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı: "Akın Gürlek'in yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında adı geçen biri. Bu iddiaların yüzde 1'i bile gerçek olsa tutuklanacakken tutuklanmayan biri, İletişim Başkanlığı'nda güya dezenformasyondan sorumluydu görevden alınmıştı. Bilenler anlatıyor. Adalet Bakanlığı'nın yanında gayriresmi bir ofis açmışlar. Oradan Adalet Bakanlığı adına haysiyet cellatlığı yapıyor."

MHP’DEN GÜRLEK’E ÇAĞRI

MHP Lideri Devlet Bahçeli kendisine Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına yönelik tartışmalarla ilgili yöneltilen soruyu yanıtsız bıraktı. Bahçeli, partisinin bugün düzenlenen grup toplantısının ardından koridordan geçerken basın mensupları mikrofon uzattı. Öte yandan MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi’nde Yıldıray Çiçek imzasıyla yayımlanan yazıda, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik iddialara ilişkin dikkat çeken bir çağrı yapıldı. Yazıda, Gürlek için "kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek tapu kayıtları ve e-Devlet verileri üzerinden kamuoyunu ayrıntılı şekilde bilgilendirmesi gerekmektedir" denildi.