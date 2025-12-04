Bakan'ın arkadaşı ihaleleri kaptı

Kamu ihaleleri tanıdıklara gidiyor. Trabzonlu Abdulkadir Uraloğlu, 23 Temmuz 2018’de Karayolları genel müdürü, 4 Haziran 2023’te ise Ulaştırma ve Altyapı bakanı oldu. Bakan’ın Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden arkadaşı, Trabzonlu iş insanı Ali Yaylı’nın şirketi de birbiri ardında ihaleler almaya başladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Yaylı’nın sahibi olduğu Bakız İnşaat, bugüne kadar Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 14 ihale aldı.

9'UNU MÜDÜRKEN ALDI

Bunlardan 9’u Bakan Uraloğlu’nun genel müdürlük yaptığı dönemde, 5’i ise bakanlık dönemine rastladı. Bakan’ın doğum yeri Trabzon’un Düzköy ilçesinin yol ihalesini de Yaylı’nin şirketi aldı. İhalenin tarihi 18 Mayıs 2023, bedeli ise 245 milyon 371 bin 750 TL.

Şirket kazandığı ihalelerin de biri hariç tümünü Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden aldı. Uraloğlu’nun Karayolları Genel Müdürü olduğu dönemde (2018-2023) 195 milyon 482 bin TL’lik ihale alırken, 2023’ten sonra ve Uraloğlu’nun bakanlığı döneminde 3 milyar 256 milyon 447 bin TL’lik ihale kazandı.

Ticaret Sicili Gazetesi’nde 12,5 milyon TL sermayesi olan şirketin faaliyet alanı içerisinde inşaat, madencilik, turizm ve gıda yer alıyor.

1966 Trabzon Düzköy doğumlu olan Uraloğlu, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1988’de mezun oldu. Ali Yaylı da 1965 doğumlu ve 1988 yılında aynı bölümü bitirdi. İki isim okul arkadaşıydı.