Bakan'ın 'suyu ısındı': Saray’dan 'Hiç mi vicdanınız sızlamadı?' tepkisi

Ülkede çok sayıda kenti etkileyen büyük yangınlar, ekonomide yaşanan sorunlar, ülke içinde ve bölgede meydana gelen gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Yunanistan tatiliyle tepki çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şimdi de Trabzon’daki "Kültür Yolu Festivali" ile eleştiriliyor.

Ersoy'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral, X hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Ersoy'a "Bu milletin kalbi yanarken, siz nasıl güldünüz?" sözleriyle tepki gösterdi.

Saral, "Bu ne büyük duyarsızlıktır, ne büyük kopuştur milletin ruhundan! Bu milletin evlatları can verirken, sizden beklenen çalgı değil, eğlence değil; vakarla bir duruştu! Milletimizin yüreği kan ağlarken sahnelerde parlayan ışıklar, vicdanlarda kara bir leke olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Trabzon'daki "Kültür Yolu Festivali" 12 askerin Kuzey Irak'ta metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardından devam etmiş. Durum kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Saral'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"Sayın Kültür ve Turizm Bakanı, Gazze’de çocuklar hala can çekişirken, analar yavrularını kucaklarına alamadan mezara uğurlarken, vatan uğruna kara toprağa verdiğimiz 12 şehidimizin, yiğidimizin henüz kanı kurumamış, analarının göz yaşı dinmemişken. Trabzon’da “Kültür Yolu Festivali” adı altında sahneler kurup, şarkılarla, danslarla eğlence tertip ederken hiç mi kalbiniz bizar olmadı!? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Bu milletin kalbi yanarken, siz nasıl güldünüz? Gözyaşları dinmemiş anaların, şehit ailelerinin acısı bu kadar mı değersiz sizin gözünüzde? Bu ne büyük duyarsızlıktır, ne büyük kopuştur milletin ruhundan! Bu milletin evlatları can verirken, sizden beklenen çalgı değil, eğlence değil; vakarla bir duruştu! Milletimizin yüreği kan ağlarken sahnelerde parlayan ışıklar, vicdanlarda kara bir leke olarak kalacaktır! Ve bu duyarsızlığınıza şahit olan halkımız infial halindedir bunu bilesiniz!"